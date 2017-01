Árbitras são convocadas para seminário da FIFA

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Edina Alves Batista e Tatiane Sacilotti dos Santos foram chamadas pela FIFA para o Seminário de Preparação da Arbitragem para a Copa do Mundo da França 2019. Elas serão as representantes brasileiras no curso, de 20 a 24 de fevereiro de 2017, em Algarve, Portugal.

Neste período de treinamento, a entidade máxima do futebol mundial orienta um grupo de árbitras de todo o planeta, que estarão habilitadas para atuação no próximo Mundial de Futebol Feminino.

Formada desde 2001, Edina (FIFA-PR) tem 36 anos e trabalhou em 19 partidas na temporada passada. Tatiane (FIFA-SP) formou-se em 2005, tem 30 anos e atuou como árbitra assistente em 20 partidas de 2016.