Salada malfitana

Ingredientes

1 kg de camarão rosa grande

400 gramas de alface romana

2 talos de erva doce

500 ml de vinagre balsâmico

100 ml de azeite extra virgem

3 colheres de sopa de mel de laranjeira

sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe em 500 ml de água os camarões temperados com sal e pimenta a gosto. Em outra panela, deixe o vinagre balsâmico reduzir pela metade. Adicione o mel e o azeite. Disponha as folhas e a erva doce cortadas à juliene. Em um prato junte os camarões e tempere com o molho de vinagre reduzido, azeite e mel.

Rendimento: 4 porções

Sugestão do restaurante Sallvattore

Foto: Divulgação