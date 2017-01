10 tendências de moda para a primavera/verão 2017

Tweet no Twitter

Tudo bem que ainda estamos na metade do ano de 2016, mas já está mais do que na hora da gente falar sobre as tendências de moda para a primavera/verão 2017. Colete, slip dress, maxicalças e bolsas sacolas são algumas das peças que prometem invadir o guarda-roupa dos dias quentes.

Sabe aquele vestido com cara de camisola charmosa dos anos 1990? Então, ele promete ser um dos hits da primavera/verão 2017. Sensual e com toque acetinado, a peça combina com diversos sapatos, como saltos, sapatilhas e até tênis.

TONS CLAROS E TERROSOS

Off white, bege, cinza rosa, azul, mostarda e caramelo prometem ser as cores da moda primavera/verão.

COLETE

O colete também promete ser uma das peças sensação da primavera/verão 2017. Curto ou longo, o item pode ser usado por cima de tops, blusas e vestidos ou, dependendo do modelo, como a peça principal.

VESTIDO ESTILO AVENTAL

Fresco, esportivo e jovem, o vestido estilo avental também é uma das peças tendência da moda primavera/verão 2017.

MAXICALÇAS

As pantalonas exageradas e em tecidos leves vão fazer sucesso na primavera/verão 2017. A dica para arrasar nos dias quentes é escolher modelos com tecidos fresquinhos. Estampas e cores vibrantes são bem-vindas!

GARGANTILHA

Hits do inverno 2016, as gargantilhas continuam fortes na moda primavera/verão 2017. Em pedraria ou couro, o acessório tem tudo para bombar nos dias quentes.

TOP BARDOT

A primavera/verão 2017 também vai dar bastante espaço para os ombros de fora. E é aí que entra os top bardot, que além de recortes estratégicos, ganham decotes retos.

SANDÁLIAS DE TIRAS

A sandália de tirinhas é uma forte candidata ao calçado favorito do verão 2017. Independente da cor, o item promete dominar as ruas e o pé da mulherada.

FLORAL

O floral é tendência batida na primavera/verão, mas em 2017 ele vai ganhar uma releitura. O tema vai aparecer em tecidos e matérias diferenciados, como cetim, denim e até mesmo em acabamentos em PV.

BOLSA SACOLA

Quem costuma andar por aí com tudo e mais um pouco vai amar essa tendência. Prática, a bolsa sacola, com espaço de sobra para tudo o que é importante, vai ter muito espaço nas ruas. Aposte em cores vibrantes e estampas bacanas!