Comércio varejista da PB tem maior crescimento do país, segundo IBGE

A Paraíba foi o estado brasileiro que registrou o maior percentual de crescimento nas vendas do comércio varejista em novembro de 2016, se comparado com o mesmo período do ano anterior, 2015. A informação foi divulgada nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compõe a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).

De acordo com os dados da PMC, na passagem de outubro para novembro de 2016, série com ajuste sazonal de volume, as vendas no varejo foram positivas para 23 dos 27 estados brasileiros, com as maiores taxas de crescimento sendo observadas em Tocantins (6%) e Paraíba (3,8%).

Apesar da recessão econômica brasileira, a Paraíba apresenta um resultado positivo pelo segundo mês consecutivo na pesquisa do IBGE. Em outubro a alta foi de 0,8% se comparada com o mês anterior.

O desempenho de novembro reduziu a taxa negativa no acumulado do ano no varejo paraibano. As vendas que estavam acumuladas negativamente em 3,2% até o mês de outubro, nos onze meses até novembro do ano passado caíram para 1,9%, deixando a Paraíba e Minas Gerais (-1,5%) com as menores taxas de queda do país ao lado de Roraima (1,2%), único Estado com taxa positiva no ano.

No comércio varejista ampliado, que inclui varejo, veículos, motos, partes e peças de material de construção, a Paraíba teve alta de 3,2%,sendo também a maior taxa do país. Além da Paraíba, apenas os Estados de Roraima (2,9%); Rondônia (2,1%) e Paraná (1,6%) apresentaram índices positivos no comércio varejista ampliado.

Fonte: G1