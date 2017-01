Doença da urina preta na Bahia: o que sabemos até agora

‌Uma doença misteriosa chegou à Bahia. Pacientes aparecem na Região Metropolitana de Salvador com dores fortes e com a urina de uma cor diferente. Os médicos não sabem dizer se o que causou as dores foi um vírus, uma bactéria ou uma intoxicação. No meio de tantas dúvidas, o G1 juntou o que já sabemos sobre a nova doença que atingiu o estado nordestino.

Quais são os sintomas da doença?