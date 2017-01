Solange Almeida oferece salário maior e ‘rouba’ músicos do “Aviões do Forró”

A saída de Solange Almeida da banda “Aviões do Forró” parece ter sido um bom negócio para ela, que agora, aposta em sua carreira solo. Para começar, a artista ofereceu um salário 25% maior para alguns instrumentistas da antiga banda, que não pensaram duas vezes e vão lhe acompanhar.

Seu novo projeto terá início logo depois do carnaval. Ela já contratou o baterista Riquelme e segue buscando novos músicos, de acordo com informações da coluna “Retratos da Vida”, do jornal Extra, nesta quinta-feira (12). Esse recrutamento, no entanto, tem provocado desconforto.

“Ele não ficou chateado com Solange porque ela saiu para tentar uma carreira nova, mas com os músicos, sim. Foi uma ingratidão”, contou pessoa próxima a Xand, dono do “Aviões”. Em recente entrevista, Xand lamentou a saída de Solange, mas negou haver mal-estar entre eles.

Uma fonte da publicação garante que o “Aviões do Forró” vai chegar ao fim em agosto, quando o cantor também deixará o conjunto. Em carreira solo, adotaria o nome Xand Avião. A assessoria da banda, no entanto, negou o fato: “Não acaba. Não existe previsão de carreira solo”.

Créditos: TV Foco