Alimentos congelados estragam?

Se você acha que os alimentos podem ser mantidos congelados por tempo indeterminado, saiba que você está errado. Mesmo dentro do congelador existe um tempo limite para o correto armazenamento dos alimentos.

Outra coisa que é preciso esclarecer é que os alimentos congelados não perdem seus nutrientes quando são congelados. Isso é um mito bastante divulgado, mas que não faz sentido, uma vez que a perda nutricional dos alimentos congelados é mínima. Sendo assim, saiba que o processo de congelamento não interfere no valor de proteínas, vitaminas e minerais dos alimentos que estão no seu congelador.

Quanto tempo os alimentos podem ficar no freezer doméstico?

O prazo de manutenção dos alimentos dentro do congelador varia de acordo com cada tipo de produto. Em geral, este tempo de congelamento pode ser de um a 12 meses. Antes de congelar o alimento, é importante ler o rótulo e seguir as orientações do fabricante. O tempo máximo de congelamento deve ser sempre respeitado, a fim de evitar a ocorrência de doenças, como as intoxicações alimentares, por exemplo.

Em alguns casos, pode acontecer de os alimentos estragarem mesmo congelados quando a residência passa por constantes quedas de energia elétrica. Se faltar eletricidade e sua geladeira permanecer desligada por horas, os primeiros alimentos a sofrerem com essa variação de temperatura são as maioneses, os molhos, os purês e as carnes.

Confira o prazo de congelamento recomendado para cada tipo de alimento:

Carne moída – de 3 a 4 meses

Outros tipos de carnes – De 8 a 12 meses

Aves – De 9 a 12 meses

Sopas e Alimentos Cozidos – De 2 a 3 meses

Salsichas e Embutidos – De 1 a 2 meses

Sorvete – De 1 a 2 meses

Sobremesas – Até 4 meses

Geleias – Até 6 meses

Pratos Prontos – Até 6 meses

Salgadinhos – Até 3 meses

Verifique as datas de validade dos produtos antes de colocá-los no congelador para evitar o risco de se alimentar com produtos vencidos. Outra dica importante é ficar de olho na temperatura da geladeira. O ideal é que os produtos congelados sejam mantidos em temperaturas de -18ºC a 8ºC.

O congelador nunca deve estar lotado, pois isso pode levar a um descontrole em relação aos prazos de validade dos alimentos. Além disso, em congeladores cheios, o ar não tem espaço para circular corretamente.

Armazene seus congelados com toda higiene e limpeza. Os congeladores que mantêm temperaturas entre -18°C e -25°C são os ideais para bloquear qualquer ação enzimática e bacteriana. Os micro cristais de gelo não alteram a estrutura dos alimentos.