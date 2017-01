Brasil se redime e supera Polônia no Mundial de handebol

Após derrota na estreia para a poderosa França, a Seleção consegue sua primeira vitória no torneio internacional

A Seleção Masculina de handebol entrou em quadra na manhã deste sábado (14) contra a reformulada Polônia e conquistou sua primeira vitória no Mundial da França, em Nantes, por 28 a 24. Na estreia, o Brasil perdeu para o time da casa por 31 a 16.

Com o retorno do capitão Thiagus Petrus, crucial nas roubadas de bola, o time brasileiro fez uma ótima partida. Com o time mais compactado e conseguindo elaborar e executar jogadas, além de uma sólida defesa, a Seleção não deu chance ao adversário na maior parte do jogo.

O ataque teve um aproveitamento muito bom, com a maioria dos tiros feitos de frente para o gol polonês. H. Langaro e Zé Guilherme de Toledo comandaram o ataque brasileiro. A defesa também teve bom desempenho, mas foi o goleiro Maik, com 44% de aproveitamento, quem mais se destacou.

O jovem time polonês, apesar de apresentar muitas dificuldades, conseguiu criar algumas chances, principalmente nos finais dos dois períodos. A Seleção já enfrentou o Brasil em tês oportunidades, vencendo apenas uma vez. O último confronto foi na estreia, com vitória, do time da casa na Rio-2016.

A Seleção Masculina entra em quadra neste domingo, às 17h45, contra o Japão, time mais fraco do Grupo A. Em caso de vitória, o Brasil encaminha a sua classificação para a próxima fase da competição.

