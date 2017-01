Padre Fábio de Melo revela que já passou a virada de ano com dois amigos em carro

O sacerdote mineiro relembrou suas curiosas histórias envolvendo o Réveillon

Padre Fábio de Melo revelou durante gravação do Estrelas, na Globo, curiosas histórias sobre o Réveillon.

O sacerdote mineiro contou que já passou uma virada de ano dentro do carro com dois amigos a caminho do Rio de Janeiro. “Um casal de amigos de Minas Gerais me convidou para passar numa festa no Rio. Aceitei. Mas ela demorou para se arrumar e pegamos trânsito no caminho. Passamos a virada no carro, com fome e aborrecidos“, explicou Fábio para Angélica.

Em outra virada de ano, Fábio revelou que resolveu tirar um cochilo e só acordou no ano seguinte. “Teve um ano que passei dormindo. Fui dar uma dormidinha antes da festa e acordei no outro ano“, brincou.

Por fim, o padre explicou que festas de Réveillon são muito cansativas para ele. “Quando tenho oportunidade, é mais no fim de ano mesmo, mas prefiro lugares reservados e sem festa. Festa de Réveillon é muito cansativa!“, afirmou.

