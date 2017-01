O top maquiador Júnior Mendes e especialista em cabelos Renata Souza juntos em João Pessoa

Os queridinhos das famosas no quesito make e hair se unem em ação nos dias 22 e 23 de janeiro

A hair specialist Renata Souza, que se consolidou como um dos principais nomes quando o assunto é saúde e beleza dos cabelos das famosas e o beauty artist Júnior Mendes, conhecido por suas mãos habilidosas na produção de visuais de noivas estarão em uma ação especial em janeiro.

Nos próximos dias 22 e 23, o SpaDios, espaço de beleza especializada em tratamentos capilares naturais de São Paulo estará em João Pessoa, oferecendo os serviços de cuidados especiais que conquistaram famosas como Isabeli Fontana, Isabella Fiorentino, Ana Claudia Michels, Marcelli Bittar, Aline Weber, Celina Locks e Schynaider Moura.

Entre os tratamentos que estarão disponíveis no salão L’equipe Jr. Mendes está a Infusão Capilar, que une tecnologia cosmética com tradicionais técnicas artesanais. O tratamento elimina o frizz, previne o envelhecimento do fio e auxilia no equilíbrio do pH, deixando o cabelo mais nutrido, macio e brilhante. O ritual proporciona ainda uma sensação de tranquilidade e bem-estar.

Além disso, os profissionais do SPA Dios também serão responsáveis por fazer avaliações individuais e sugerir os tratamentos mais indicados para cada caso. Dessa forma, cada cliente receberá cuidados exclusivos.

Serviço

SPA Dios em João Pessoa

Local: L’equipe Jr. Mendes

Endereço: Rua Infante Dom Henrique, 643 – Tambau

Agendamentos: (11) 94028-3589 ou (11) 94011-1689