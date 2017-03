Tweet no Twitter

9 DE MARÇO: CONVERSA COM O ESPECIALISTA – “A IMAGEM COMO INSTRUMENTO NA FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE”.

A FAFIC, em parceria com o Curso Superior de Tecnologia em Marketing, convida toda a comunidade cajazeirense para a palestra “A IMAGEM COMO INSTRUMENTO NA FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE”, com o Especialista Cristóvão Pinheiro − Jornalista, Publicitário, Consultor Político e Sócio Diretor da VIBE Comunicação.

A referida palestra acontecerá no dia 09 de março de 2017, às 20h30, no Auditório Bento XVI, na FAFIC, e tem como objetivo capacitar profissionais da região, sobre a importância da imagem pessoal e organizacional para o sucesso da empresa, bem como para a fidelização do cliente.

Público alvo: Profissionais de todas as áreas, comerciantes, comerciários, profissionais de vendas, gerentes, empreendedores, microempreendedores, profissionais autônomos, comunicadores, estudantes e graduandos. A entrada será um 1 kg de alimento, não perecível, destinado a instituições de caridade de Cajazeiras.

Todos estão convidados. Mais informações e confirmação de presença pelos fones: (83) 3531-3500/ (83) 3531-1266, ou pelo e-mail coord.marketing@fescfafic.edu.br

Fonte: Fafic