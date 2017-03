Vereador quer armar guardas municipais em João Pessoa

A Câmara Municipal de João Pessoa realizará, no dia 8 de abril, uma audiência pública para discutir para discutir o uso de armas pelos guardas municipais da Capital. O requerimento, apresentado pelo vereador Eduardo Carneiro (PRTB), foi aprovado por unanimidade nessa terça-feira (14).

Eduardo Carneiro destacou a importância de se discutir o tema, já que a segurança pública vem sendo feita com a atuação do município. “Vamos discutir este tema, ouvir especialistas e autoridades envolvidas, para que tenhamos esse reforço na nossa segurança, assim como acontece em outras cidades do país”, afirmou.

O vereador também apresentou projeto de Lei, propondo o uso de armas pelos guardas municipais, conforme previsto na legislação vigente. Ele disse que muitas ocorrências policiais poderiam ser evitadas se os guardas municipais já fizessem uso do armamento.

Eduardo lembrou que o município de João Pessoa se encaixa perfeitamente nos critérios estabelecidos pela lei para facultar o uso de armas pelos guardas municipais. “Acreditamos que esse projeto vai trazer um grande benefício à nossa cidade, que já se aproxima de um milhão de habitantes, e não pode prescindir da ajuda da Guarda Municipal no combate à violência”, destacou.

