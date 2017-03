Tumulto em presídio de Sapé termina com presos atendidos pelo Samu

Três detentos do Presídio Regional de Sapé, cidade a cerca de 42 km de João Pessoa, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após uma tumulto na unidade prisional na noite de terça-feira (14). Segundo informações repassadas pelo Grupo Penitenciário de Operação Especial (Gpoe) à Polícia Militar, os presos que precisaram de atendimento médico foram socorridos em decorrência de problemas de saúde específicos, sendo um por epilepsia e outro por hipertensão, e pela fumaça de colchões queimados.

O tumulto foi registrado no presídio no início da noite e foi controlado por volta das 21h. Segundo o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Campos, a corporação prestou todo o apoio necessário com o efetivo ordinário e a tropa de Choque do lado de fora, prontos para uma intervenção, caso fosse necessário. Ainda segundo a polícia, nenhum detento morreu no tumulto ou no controle da confusão.

De acordo com informações do gerente do sistema penitenciário, João Paulo Barros, o tumulto teve início por conta da insatisfação dos presos com a alimentação servida na unidade e por conta da superlotação. O tumulto durou cerca de duas horas.

Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Presídio Regional de Sapé tem capacidade para 60 pessoas, mas registrou até fevereiro deste ano uma lotação de 230 presos, sendo 102 deles apenas presos provisórios. De acordo com o gerente do sistema prisional, população carcerária atual é de cerrca de 150 presos e a capacidade é de 90 presos. Ainda conforme relatório publicado pelo CNJ, as condições do presídio foram consideradas péssimas.

