Zé enaltece dedicação rubro-negra no clássico: “Estão todos de parabéns”

Em Brasília, o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco terminou empatado por 2 a 2, com Willian Arão e Orlando Berrío anotando os gols rubro-negros no confronto. Ao fim da partida, Zé Ricardo compareceu à sala de imprensa do estádio Mané Garrincha, onde concedeu entrevista coletiva.

O treinador comentou sobre os acontecimentos da partida, decidida com um pênalti polêmico para o adversário nos acréscimos. Além do lance, foram abordadas a performance do Mais Querido no confronto, a atuação de Renê e a volta de Marcelo Cirino à ação vestindo o Manto Sagrado.

Veja os principais trechos:



Pênalti mal marcado

A gente viu que não foi pênalti, ninguém precisou falar para mim. Nitidamente a bola bateu na barriga do Renê, não tinha dúvida nenhuma. Nos sentimos um pouco prejudicados por se tratar de um clássico, de uma rivalidade grande, mas parabenizo nossos atletas pelo espetáculo. Acho que foi um espetáculo agradável para quem assistiu. Hoje, infelizmente, a vitória não veio por aspectos não relacionados ao jogo.

Envolvimento de Renê no lance

Isso não muda em hipótese nenhuma a avaliação que nós temos do atleta. É um jogador extremamente dedicado, que está muito bem na posição. A evolução do Renê é nítida. Melhor para o Flamengo, que certamente terá um atleta sempre motivado buscando a sua condição.

Performance rubro-negra no clássico

Depois de um primeiro tempo que não nos vimos bem, após a queda de luz conseguimos dar uma ajeitada na equipe e nos concentrar mais na nossa performance do que efetivamente na proposta que o Vasco tinha. Fizemos por merecer virar o placar, poderíamos até ter feito outros gols, mas faz parte do jogo. Agora é pensar no Volta Redonda e buscar os três pontos no Raulino de Oliveira.

Dedicação da equipe

Após o apagar das luzes, quando ainda faltavam 19 minutos para acabar o primeiro tempo, tivemos um domínio maior do jogo. Fizemos um segundo tempo com um volume de jogo suficiente para virar a partida. Estão todos de parabéns pela dedicação, desde o Muralha até o Marcelo Cirino, que entrou no final. Todos estiveram muito vibrantes e foi uma pena não termos conseguido a vitória.

Retorno de Marcelo Cirino

Sabemos que o Marcelo é um jogador que tem qualidades específicas que são muito importantes para o futebol de hoje. Ele está muito motivado com essa nova oportunidade que está tendo no clube. Enquanto ele estiver aqui, segundo suas próprias palavras, ele vai se doar ao máximo. Vai depender única e exclusivamente do dia a dia dele para mostrar que pode voltar a ser titular da equipe.

Fonte: Flamengo