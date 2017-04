PRF começa operação em BRs e restringe trânsito de veículos pesados; veja orientações

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira (13), a Operação Semana Santa nas rodovias federais que cortam toda a Paraíba. A operação seguirá até a meia-noite do próximo domingo (16).

De acordo com a PRF, a região polarizada pela cidade de Campina Grande, a 130 quilômetros de João Pessoa, será o trecho que contará com mais policiamento. Haverá reforço nos pontos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de criminalidade no estado, apontados pelas estatísticas.

A operação tem como objetivo aumentar a segurança, conforto e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais ao longo do feriado. As ações foram programadas para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas e ao transporte de motos, motonetas e ciclomotores. Também serão realizadas ações operacionais direcionadas para o combate à criminalidade.

Restrição de tráfego – A PRF também alerta aos motoristas profissionais:, como acontece em todos os feriados prolongados, que o tráfego de combinações de veículos de carga (CVC), de combinações de transporte de veículos (CTV) e de outros veículos portadores de autorização especial de trânsito será restrito nos trechos de pista simples em determinados dias e horários.

A restrição visa aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pista simples, maior parte da malha viária nacional. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar, independentemente de estarem descarregados ou possuírem Autorização Especial de Trânsito (AET).

O descumprimento desta proibição constitui infração de trânsito prevista no artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), punível com multa de R$ 130.16.

Confira data e horários de restrição:

13/04/2016 – (quinta-feira) – 16h às 22h

14/04/2016 – (sexta-feira) – 06h às 12h

16/04/2016 – (domingo) – 16h às 22h

O balanço da operação será divulgado às 14h da próxima segunda-feira (17).

