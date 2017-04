MPF divulga vídeo em que delator afirma ter repassado R$ 350 mil a Vital do Rêgo

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou o trecho da delação do funcionário da Odebrecht, José de Carvalho Filho, que afirma ter repassado R$ 350 mil ao então senador paraibano e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, em 2014, por meio de caixa 2.

De acordo com o delator, o repasse foi autorizado pelo executivo Fernando Reis, da empresa de saneamento Odebrecht Ambiental. No vídeo, o investigador pergunta se o valor transferido foi aplicado na campanha de 2014, ao que Carvalho afirma desconhecer o destino do dinheiro. Vital foi candidato ao Governo do Estado da Paraíba em 2014 pelo PMDB, mas ficou em terceiro lugar na disputa, com 5,22% dos votos.

O delator conta que procurou Vital do Rêgo no seu gabinete, no Senado, a pedido de Fernando Reis. Na ocasião, Vital apresentou um dos seus assessores como o responsável pela retirada do dinheiro. O delator foi questionado sobre a identidade do assessor, mas ele afirmou não lembrar nome e características do portador.

No depoimento, José de Carvalho Filho afirmou não ter sido procurado por Vital em outras oportunidades. Vital do Rêgo é um dos nomes autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a ser investigado pelo MPF dentro da Operação Lava-Jato.

Veja o vídeo: