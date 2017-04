Estação Cabo Branco abre os portões nesta sexta-feira (21)

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes comunica ao público que abrirá seus portões nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, no horário de 10h às 19h, diferente de algumas repartições das secretarias e órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), que não funcionam nesta sexta-feira (21).

A casa abre oferecendo ao público visitas ao Caminho do Conhecimento com sessão única às 16h. O planetário, neste dia, estará em manutenção. No primeiro pavimento da Torre Mirante, o público poderá conferir sete exposições em cartaz: Caminhos de João Vianey, Bem Natural (Tiba Magalhães), Faces (Antônio Labas), História dos Orixás (Ricardo Pessoa), Entre Páginas (Coletiva), Poesia à mão – Haicai e outros poemas (Valmir Neves) e Memórias de Tobias Sauter. No prédio ao lado, Estação das Artes, funciona o projeto Troca de Livros e Conhecimento com troca de livros literários.

Yoga – No dia 28 de abril, sexta-feira, haverá um aulão de Yoga com o professor Ravi Miranda, do espaço Arte Yoga, na Sala Práticas Educacionais, ao lado do estacionamento, no horário: 16h – 18h. Para participar é necessário apenas ir com roupas leves, trazer tapete ou toalha.

Festival de Dança – No sábado (29) acontecerá o III Festival de Dança. As apresentações tem início às 16h, no auditório da casa. O evento é uma parceria com o Estúdio de Dança da professora Séfora Santos. A entrada é aberta ao público de todas as idades.

O III Festival de Dança acontecerá no mesmo dia em que se comemora o Dia Internacional da Dança. O Festival será duas categorias: solo e grupos e em vários estilos: jazz, balé, forró, pole dance, dança do ventre, hip hop, danças populares e outros.

Dia de Tiradentes – O dia em que é lembrada a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é um feriado nacional, portanto não é considerado ponto facultativo. De acordo com a Lei n° 8.805 de 23 de maio de 1999, os feriados municipais de João Pessoa são a Sexta-feira Santa, o dia 24 de junho (véspera de São João), 5 de agosto (aniversário da cidade) e 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição.

