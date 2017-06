Luciano Cartaxo jura de pé junto que só trata de candidatura a governador do estado só no próximo ano. No entanto, lideranças próximas ao prefeito de João Pessoa, garantem que Cartaxo já está com todo gás, costurando apoios para disputar o governo do estado.

Um dos possíveis e principais apoiadores do Luciano Cartaxo será o PMDB, que sem lideranças fortes para disputar a eleição para governador terá como opção cair nos braços do prefeito de João Pessoa.

Redação