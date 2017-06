Em meio as dificuldades enfrentadas com as denúncias que estão quase Aécio a prisão e a falta de prestigio do PSDB na Paraíba o Senador Cássio teve uma ótima notícia.

Ele será pai do seu quarto filho, desta vez com a sua atual esposa Jacilene, com quem o senador casou em novembro do ano passado.

Cássio já tem três filhos do seu primeiro casamento.