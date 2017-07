Tweet no Twitter

As obras da transposição do Rio São Francisco, no sertão da Paraíba, vem se transformando gradativamente em um grande local de peregrinação dos políticos paraibanos.

As visitas mensais de pré-candidatos a deputados estaduais, federais, senadores e governadores, tem movimentado a região de São José de Piranhas.

A estratégia é pegar a obra como bandeira de “luta pela água” para fazer discurso e quem sabe uns votos nas eleições do próximo ano.

Folha da Paraíba, da redação