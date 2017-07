O Fim da vida pública de Geddel Vieira Lima?

A história da vida pública do ex-ministro, Geddel Vieira Lima, é recheada de denúncias. No seu currículo consta acusações de desvio de milhões do Banco do Estado da Bahia para beneficiar sua família. Na época ele tinha apenas 25 anos de idade.

Em 1994 Geddel, enquanto deputado federal, foi implicado no escândalo dos “anões do orçamento”. Ainda pesa sobre o ex-ministro acusações de enriquecimento ilícito e tráfico de influência.

Geddel disse para interlocutores que “está tranquilo. ”

Folha da Paraíba, da redação