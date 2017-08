Aécio será preso?

Tweet no Twitter

A PGR, fez o terceiro pedido de prisão consecutivo do senador Aécio Neves, sendo que dois deles já foram rejeitados. Este terceiro pedido será analisada pela Primeira Turma do STF.

O autor deste terceiro pedido, Rodrigo Janot, pretende conseguir o afastamento de Aécio Neves das funções de Senador.

Mesmo solto e com as funções de senador, o poder Aécio no PSDB está declinando.

A defesa do senador disse que segue tranquila e acredita que a decisão do Ministro Marco Aurélio em manter Aécio solto, será mantida.

Folha de Brasília, redação