Temer vai demitir ministros

O presidente Michel Temer realizou ontem (27), mais um jantar no palácio do Jaburu para traçar estratégias e evitar a aceitação da denúncia contra ele na Câmara dos Deputados.

No jantar ficou decidido que deputados que ocupam ministérios, serão demitidos, para votarem contra a aceitação da denúncia que pesa sobre o presidente. Depois da votação os mesmos reassumirão seus ministérios.

Nos últimos dias o governo tem trabalhado duro para se manter no poder, distribuído cargos e emendas para os deputados.

O vice-líder do governo Carlos Marun (PMDB-MS), que já foi fiel defensor do ex-deputado Eduardo Cunha, faz diariamente as contas e garante que a denúncia que pesa contra Temer será arquivada. A votação está prevista para quarta-feira, 02 de agosto.

Folha de Brasília, da redação